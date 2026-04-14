Grève chez Lufthansa : des centaines de vols annulés et des dizaines de milliers de passagers perturbés

Une nouvelle grève des pilotes de Lufthansa a entraîné lundi l’annulation de centaines de vols en Allemagne, perturbant les déplacements de dizaines de milliers de passagers à travers le pays.

Le mouvement social, lancé par le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit, concerne la compagnie principale ainsi que ses filiales, dont Eurowings et CityLine. Les pilotes ont été appelés à cesser le travail lundi et mardi, accentuant la désorganisation du trafic aérien.

À Francfort, principal hub aérien du pays, environ 570 décollages et atterrissages ont été annulés, touchant plus de 50 000 passagers. La situation est également tendue à Munich, où près de 720 vols ont été supprimés sur deux jours, en grande partie des correspondances.

Au cœur du conflit, les négociations sur les retraites des pilotes. Le syndicat réclame une augmentation significative des contributions de l’entreprise, estimant que Lufthansa devrait au moins doubler ses versements. La direction, de son côté, n’a pas encore trouvé d’accord avec les représentants des pilotes.

Cette grève intervient dans un contexte de tensions sociales persistantes dans le secteur aérien européen, où les compagnies font face à des revendications salariales et sociales accrues après plusieurs années de crise.

Les perturbations devraient se poursuivre tant qu’aucune solution n’est trouvée, laissant des milliers de voyageurs confrontés à des retards, annulations et réorganisations de leurs trajets.