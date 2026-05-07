Football italien : Sky réclame jusqu’à 1,9 milliard d’euros à TIM et DAZN dans un bras de fer judiciaire explosif

Le groupe de télévision payante Sky a engagé une action en justice réclamant jusqu’à 1,9 milliard d’euros de dommages et intérêts à Telecom Italia (TIM) et à la plateforme de streaming sportif DAZN. Cette procédure est liée à l’accord conclu en 2021 pour la diffusion des droits de la Serie A, championnat de football italien.

Selon les informations rapportées, Sky affirme avoir subi des pertes importantes à la suite de cet accord, qu’elle juge contraire aux règles de la concurrence. L’opérateur reproche notamment aux deux entreprises d’avoir modifié l’équilibre du marché de la diffusion sportive en Italie.

En 2021, DAZN avait obtenu les droits de retransmission de l’ensemble des matchs de Serie A pour trois saisons, dans le cadre d’un contrat estimé à environ 2,5 milliards d’euros. L’entreprise avait ensuite conclu un partenariat de distribution avec TIM, renforçant sa présence sur le marché italien.

Cette opération avait déjà été contestée par les autorités italiennes de la concurrence, qui avaient estimé en 2023 qu’elle enfreignait les règles en matière de concurrence. Cette décision a ensuite été rendue définitive après un arrêt de la Cour suprême, consolidant la position des régulateurs.

Sky estime que cet accord lui a non seulement causé un manque à gagner important, mais également porté atteinte à son image de marque et à sa position historique sur le marché de la diffusion du football en Italie.

Ce nouveau contentieux judiciaire relance ainsi la bataille autour des droits sportifs, un secteur devenu hautement stratégique et extrêmement concurrentiel entre acteurs traditionnels de la télévision et plateformes de streaming.