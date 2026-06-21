Face à la pression chinoise, Taïwan lance cinq jours d’exercices militaires de préparation au combat

Taïwan a annoncé le lancement d’un exercice militaire de préparation au combat d’une durée de cinq jours à partir de lundi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une modernisation de ses forces armées visant à privilégier des entraînements plus réalistes et plus proches des conditions d’un conflit réel.

Selon le ministère taïwanais de la Défense, ces manœuvres se dérouleront jusqu’à vendredi et auront pour objectif de renforcer la capacité de réaction immédiate des forces armées. Les exercices font partie d’une réforme plus large de l’entraînement militaire destinée à abandonner progressivement les scénarios trop prévisibles au profit de simulations de guerre plus crédibles.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Taipei et Pékin. Le gouvernement taïwanais affirme que les forces armées chinoises multiplient les opérations aériennes et maritimes autour de l’île afin d’accroître la pression sur ses autorités.

Taïwan a d’ailleurs signalé une nouvelle hausse des activités militaires chinoises dans la région. Les incursions d’avions et de navires chinois à proximité de l’île sont devenues fréquentes ces dernières années, alimentant les inquiétudes concernant la stabilité dans le détroit de Taïwan.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et n’exclut pas le recours à la force pour parvenir à une réunification. Les autorités taïwanaises rejettent cette revendication et affirment que seul le peuple de l’île peut décider de son avenir.

Face à cet environnement sécuritaire jugé de plus en plus complexe, Taipei investit massivement dans le renforcement de ses capacités de défense. L’armée taïwanaise a notamment intensifié ses entraînements avec de nouveaux équipements, dont les systèmes de roquettes HIMARS récemment acquis.

Ces exercices de préparation au combat constituent ainsi une nouvelle démonstration de la volonté de Taïwan d’améliorer sa capacité de défense et de répondre rapidement à toute menace potentielle, alors que les tensions avec la Chine continuent de peser sur la sécurité de la région Asie-Pacifique.