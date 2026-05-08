Explosion au siège du parti au pouvoir aux Pays-Bas : un suspect arrêté après une attaque à La Haye

Une explosion a endommagé jeudi soir le siège du D66, principal parti du Parlement des Pays-Bas, dans le centre de La Haye, selon la police néerlandaise. Aucun blessé n’a été signalé, mais un suspect a été arrêté peu après les faits.

L’explosion s’est produite vers 21 heures, heure locale, au niveau de l’entrée du bâtiment abritant les bureaux du parti centriste et pro-européen. Les autorités ont rapidement bouclé le secteur tandis qu’une enquête était ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque.

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten, également dirigeant du D66, a affirmé qu’un engin artisanal composé de feux d’artifice avait été lancé dans la boîte aux lettres de la porte d’entrée du siège du parti. Il a dénoncé un « acte d’intimidation lâche ».

Le D66 avait créé la surprise l’an dernier en remportant les élections législatives néerlandaises face au Party for Freedom du nationaliste Geert Wilders, figure majeure de l’extrême droite néerlandaise.

Le siège du parti avait déjà été pris pour cible lors d’une manifestation anti-immigration l’année précédente. Des manifestants avaient alors brisé plusieurs vitres du bâtiment, le D66 étant régulièrement critiqué par certains mouvements d’extrême droite qui l’accusent de représenter une élite progressiste et favorable à l’Union européenne.

Cette nouvelle attaque intervient dans un climat politique tendu aux Pays-Bas, où les débats sur l’immigration, l’identité nationale et les orientations européennes du pays alimentent de fortes divisions au sein de l’opinion publique.