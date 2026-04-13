En Chine, Sánchez appelle Pékin à assumer un rôle mondial accru face au retrait américain

En visite officielle en Chine, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exhorté Pékin à jouer un rôle plus important dans la gestion des grands enjeux mondiaux, évoquant la nécessité de renforcer un ordre international « multipolaire ». Cette déclaration intervient dans un contexte de recomposition géopolitique marqué par un relatif retrait des États-Unis sur plusieurs fronts.

S’exprimant à l’université Tsinghua de Pékin, Pedro Sánchez a estimé que la Chine devait s’impliquer davantage sur des questions clés telles que le changement climatique, la sécurité internationale, la défense ou encore la réduction des inégalités. Il a également appelé l’Europe à intensifier ses efforts pour peser davantage sur la scène mondiale.

Cette prise de position s’inscrit dans la stratégie diplomatique de Madrid, qui cherche à maintenir un dialogue étroit avec Pékin malgré les tensions persistantes entre la Chine et plusieurs pays occidentaux, notamment sur les questions commerciales et sécuritaires.

L’Espagne figure parmi les États européens les plus favorables à un renforcement des relations économiques avec la Chine, considérée comme un partenaire stratégique plutôt qu’un rival. Cette approche contraste avec celle de certains alliés occidentaux plus prudents face à l’influence croissante de Pékin.

La visite de Pedro Sánchez s’inscrit dans une série de déplacements récents de dirigeants occidentaux en Chine, témoignant d’une volonté partagée de maintenir des canaux de communication ouverts avec la deuxième économie mondiale.

Dans un contexte international en mutation, les propos du chef du gouvernement espagnol illustrent les débats en cours sur l’équilibre des puissances et le rôle que la Chine pourrait jouer dans la gouvernance mondiale des prochaines décennies.