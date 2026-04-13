Détroit d’Ormuz : la Turquie redoute une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran

La Turquie a exprimé lundi ses préoccupations face à d’éventuelles nouvelles règles imposées par les États-Unis ou l’Iran concernant le transit maritime dans le détroit d’Ormuz, un axe crucial pour le commerce mondial de l’énergie.

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a mis en garde contre les conséquences d’une telle évolution, évoquant des « difficultés » liées aux propositions visant à rouvrir cette voie stratégique sous supervision d’une force internationale. Selon lui, toute initiative unilatérale pourrait accentuer les tensions déjà vives dans la région.

Ankara, qui maintient des contacts étroits avec Washington, Téhéran et le Pakistan, engagé dans un rôle de médiation, plaide pour une solution diplomatique. Hakan Fidan a insisté sur la nécessité de préserver la liberté de navigation par le dialogue, plutôt que par des mesures coercitives.

Ces déclarations interviennent après l’échec des récentes négociations entre les États-Unis et l’Iran, organisées à Islamabad, qui n’ont pas permis d’aboutir à un accord pour mettre fin au conflit. Cette impasse renforce les inquiétudes quant à une possible escalade militaire et économique.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, reste au cœur des tensions géopolitiques. Toute modification de son régime de circulation pourrait avoir des répercussions majeures sur les marchés énergétiques et la stabilité régionale.

Dans ce contexte incertain, la Turquie appelle à la retenue et au dialogue, estimant qu’une solution négociée demeure la seule voie viable pour éviter une aggravation du conflit dans le Golfe.