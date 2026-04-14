L’Espagne et la Chine renforcent leur partenariat face aux tensions mondiales

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président chinois Xi Jinping ont affiché leur volonté de resserrer les liens entre l’Espagne et la Chine, dans un contexte international marqué par des tensions croissantes.

Réunis à Pékin, les deux dirigeants ont souligné l’importance du multilatéralisme face à ce que Xi Jinping a décrit comme un ordre mondial « en train de s’effondrer ». Pedro Sánchez a, de son côté, plaidé pour un rapprochement entre l’Europe et la Chine afin de faire face aux défis globaux.

Cette rencontre s’inscrit dans une série de visites de dirigeants occidentaux en Chine, alors que plusieurs pays cherchent à maintenir un dialogue avec Pékin malgré des divergences persistantes sur les questions de sécurité et de commerce.

Madrid apparaît comme l’un des principaux défenseurs en Europe d’une relation équilibrée avec la Chine, privilégiant la coopération économique plutôt qu’une logique de confrontation. Cette position contraste avec celle du président américain Donald Trump, plus critique à l’égard de Pékin.

À l’issue de cette rencontre, les deux pays ont prévu de signer plusieurs accords, notamment dans les domaines des produits agricoles et des transports, visant à renforcer leurs échanges commerciaux.

Ce rapprochement illustre les recompositions en cours sur la scène internationale, où les alliances traditionnelles évoluent face aux incertitudes géopolitiques et aux rivalités entre grandes puissances.