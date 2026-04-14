Royaume-Uni : un ancien chef de l’OTAN critique la politique de défense de Starmer

L’ancien secrétaire général de l’OTAN, George Robertson, a vivement critiqué la stratégie de défense du gouvernement britannique, accusant le Premier ministre Keir Starmer de ne pas investir suffisamment dans les capacités militaires du pays.

Selon George Robertson, le dirigeant britannique ne prend pas les « décisions nécessaires » face aux enjeux sécuritaires actuels. Il a également dénoncé l’influence d’« experts non militaires » qui, selon lui, affaibliraient la prise de décision en matière de défense.

Ces critiques interviennent alors que le Royaume-Uni s’est fixé pour objectif d’augmenter ses dépenses militaires à hauteur de 3 % du produit intérieur brut. Toutefois, le gouvernement n’a pas encore détaillé les modalités concrètes de financement de cet objectif.

L’entourage de Keir Starmer a rejeté « totalement » ces accusations, défendant la politique menée et affirmant que les engagements en matière de défense sont pris au sérieux.

Ce débat reflète les tensions croissantes autour des budgets militaires en Europe, dans un contexte international marqué par des conflits persistants et des incertitudes géopolitiques, poussant plusieurs pays à renforcer leurs capacités de défense.