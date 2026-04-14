Lavrov en Chine pour des discussions stratégiques sur l’Iran et l’Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé à Pékin pour une série d’entretiens avec son homologue chinois Wang Yi, axés sur les grands dossiers internationaux, notamment les conflits en Ukraine et en Iran.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cette visite vise à mener un « échange de vues approfondi » sur les crises régionales et les enjeux géopolitiques majeurs, dans un contexte de tensions accrues à l’échelle mondiale.

Les discussions porteront également sur le renforcement de la coopération entre la Russie et la Chine, ainsi que sur leur coordination au sein d’organisations internationales comme les Nations unies, les BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai ou encore le G20.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique étroit entre Moscou et Pékin, qualifié de « sans limites » depuis 2022, peu avant le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine.

Dans un contexte marqué par les crises simultanées en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, la visite de Sergueï Lavrov illustre la volonté des deux puissances de coordonner leurs positions diplomatiques et de peser conjointement sur les équilibres internationaux.