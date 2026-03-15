L’ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), David Petraeus, a déclaré que les États-Unis avaient été informés à l’avance des plans d’attaque préparés par Israël contre l’Iran, dans le contexte de l’escalade militaire actuelle au Moyen-Orient.

Selon Petraeus, Washington avait connaissance très tôt des intentions israéliennes de mener des frappes contre des cibles iraniennes. L’ancien responsable du renseignement américain a indiqué que ces informations provenaient des canaux habituels de coopération stratégique entre les deux pays.

Il a également affirmé que les opérations militaires américaines contre l’Iran visaient en partie à affaiblir les capacités de défense du pays afin de réduire la menace potentielle pour Israël.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions régionales se sont fortement intensifiées depuis le déclenchement du conflit, marqué par des frappes américano-israéliennes contre des installations militaires iraniennes et par des représailles de Téhéran.

Les propos de David Petraeus relancent le débat sur le niveau de coordination entre Washington et Tel-Aviv dans la conduite des opérations militaires contre l’Iran, alors que la guerre continue d’avoir des répercussions sécuritaires et diplomatiques dans l’ensemble du Moyen-Orient.