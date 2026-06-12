Corée du Sud : l’ex-président Yoon Suk Yeol condamné à 30 ans de prison pour une affaire de drones

Un tribunal de Séoul a condamné l’ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol à 30 ans de prison, le jugeant coupable d’aide à l’ennemi et d’abus de pouvoir dans le cadre d’une incursion de drones ayant fortement aggravé la crise politique dans le pays.

Selon la décision judiciaire, l’ex-chef de l’État aurait autorisé ou soutenu des opérations liées à l’utilisation de drones dans un contexte de fortes tensions avec la Corée du Nord. Ces actions ont été interprétées par la justice comme ayant dépassé le cadre légal et contribué à une escalade dangereuse.

La défense de Yoon a rejeté ces accusations, affirmant qu’il n’y avait eu aucune malversation. Ses avocats ont soutenu que les opérations de drones avaient été une réponse directe à des provocations nord-coréennes et relevaient de la sécurité nationale.

L’affaire s’inscrit dans un climat politique déjà extrêmement tendu en Corée du Sud. L’instauration de la loi martiale par Yoon Suk Yeol avait déclenché une crise institutionnelle majeure, provoquant des divisions profondes au sein de la classe politique et de la société sud-coréenne.

Les procureurs avaient requis des sanctions sévères, estimant que les décisions prises par l’ancien président avaient mis en danger la stabilité nationale et violé les limites de ses pouvoirs constitutionnels. Le tribunal a finalement retenu plusieurs chefs d’accusation graves, dont celui d’atteinte à la sécurité de l’État.

La condamnation à 30 ans de prison constitue l’une des peines les plus lourdes prononcées contre un ancien dirigeant sud-coréen. Elle marque un tournant majeur dans une affaire qui continue de secouer la vie politique du pays.

Les avocats de Yoon ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, laissant présager de nouvelles batailles judiciaires dans un dossier qui reste hautement sensible pour les institutions sud-coréennes.