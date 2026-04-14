Colombie : un plan controversé d’euthanasie pour freiner l’explosion des hippopotames envahissants

La Colombie a annoncé le lancement, au second semestre 2026, d’un plan visant à contrôler la population d’hippopotames devenus envahissants sur son territoire, incluant l’euthanasie d’une première série de 80 animaux. Cette décision a été confirmée par la ministre de l’Environnement Irene Vélez.

Le pays abrite aujourd’hui environ 200 hippopotames, principalement installés dans la région du fleuve Magdalena. Ces animaux, descendants de ceux introduits illégalement il y a plusieurs décennies, se sont multipliés de manière incontrôlée, posant des risques pour les écosystèmes locaux et les populations humaines.

Selon les autorités, sans intervention, leur nombre pourrait atteindre près de 1 000 individus d’ici 2035. Face à cette croissance rapide, le gouvernement estime nécessaire de prendre des mesures drastiques pour limiter leur expansion et prévenir des impacts environnementaux plus graves.

Le plan prévoit plusieurs approches, dont l’euthanasie ciblée, mais aussi d’autres méthodes de contrôle de la reproduction. Cette stratégie suscite toutefois des débats, notamment sur les questions éthiques liées à l’abattage d’animaux emblématiques.

Les hippopotames, bien qu’exotiques en Colombie, sont devenus une espèce invasive capable de perturber les équilibres naturels, notamment en modifiant les habitats aquatiques et en entrant en conflit avec les activités humaines.

Cette décision illustre les défis croissants auxquels sont confrontés les pays face aux espèces invasives, entre impératifs écologiques, considérations économiques et enjeux de protection animale.