Retour du soleil mais réveil glacial : la France coupée en deux ce vendredi

Après plusieurs journées agitées, le temps retrouve un peu de calme ce vendredi, mais au prix d’un net refroidissement matinal. Les gelées sont fréquentes dans de nombreuses régions, notamment de l’Auvergne au nord-est, avec des températures souvent comprises entre -3 et 0°C en campagne. À l’inverse, le nord-ouest voit déjà les nuages s’imposer, avec quelques bruines possibles près de la Manche, tandis que le mistral et la tramontane restent puissants en Méditerranée.

L’après-midi offre un contraste marqué sur le territoire. Le soleil domine largement au sud, apportant une ambiance plus agréable, alors que le nord-ouest reste sous une chape nuageuse persistante. De faibles pluies peuvent toucher la Normandie et les Hauts-de-France, tandis que le reste du pays conserve un ciel plus variable. Les températures restent modestes, oscillant entre 8 et 12°C au nord et jusqu’à 16°C dans le sud.

En soirée, le calme s’impose sur la majorité du pays, mais les nuages résistent sur les régions proches de la Manche avec encore quelques bruines. Partout ailleurs, les éclaircies se maintiennent, notamment autour de la Méditerranée. Les températures chutent rapidement après le coucher du soleil, dans une atmosphère redevenant fraîche.

Ce vendredi illustre ainsi une transition typique de saison, entre fraîcheur matinale marquée, douceur relative l’après-midi et contrastes persistants entre un nord-ouest gris et un sud largement ensoleillé.