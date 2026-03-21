Météo : un samedi ensoleillé et doux malgré une fraîcheur matinale

Dans la continuité de la veille, le temps reste globalement agréable ce samedi avec un soleil largement dominant sur une grande partie du pays. L’ambiance printanière s’installe durablement l’après-midi, malgré une fraîcheur persistante au lever du jour et quelques nuages sur la façade est.

La matinée débute sous un ciel souvent dégagé, favorisant une baisse marquée des températures avec des gelées possibles dans les campagnes, notamment du centre au nord-est. La bise accentue la sensation de fraîcheur dans ces régions, malgré un ensoleillement déjà bien présent.

L’après-midi confirme cette tendance avec un temps largement ensoleillé et des températures douces, comprises entre 15 et 18°C, parfois davantage dans le sud-ouest. Seule la façade est connaît un ciel plus variable avec quelques nuages et un risque d’ondée isolée, tandis que le nord-est reste plus frais sous l’effet du vent.

En soirée, le temps demeure calme et sec avec un ciel dégagé sur la majorité du territoire. Les températures chutent rapidement après le coucher du soleil, ramenant une ambiance plus fraîche, notamment dans les zones abritées.