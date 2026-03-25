Météo

Météo : retour brutal de l’hiver avec averses, vent et neige en altitude

25 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Météo : retour brutal de l’hiver avec averses, vent et neige en altitude
Météo : retour brutal de l’hiver avec averses, vent et neige en altitude

Après plusieurs jours printaniers, la météo bascule nettement ce mercredi avec le retour d’une ambiance hivernale sur une grande partie du pays. Dès le matin, le ciel se charge et des averses éparses se déclenchent, accompagnées d’un vent de nord-ouest en renforcement qui accentue la sensation de froid.

L’après-midi, l’instabilité se généralise avec des précipitations plus fréquentes, parfois mêlées de grésil et de fortes rafales. En montagne, la neige fait son retour et la limite pluie-neige s’abaisse jusqu’à 800 mètres dans les Vosges, signe d’un net refroidissement.

Les températures restent fraîches pour la saison, avec un ressenti particulièrement hivernal sous l’effet du vent. En soirée, les conditions restent agitées, notamment en Corse où les rafales pourraient se montrer plus marquées.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.