Météo : pluie, fraîcheur et ciel gris… une ambiance presque automnale s’installe sur la France

Ce mercredi 6 mai, la France reste plongée dans une météo maussade avec un ciel souvent couvert et des pluies encore fréquentes sur une large moitié nord. La dépression positionnée près du Benelux continue d’apporter un flux humide de nord-ouest, maintenant une ambiance fraîche et humide sur de nombreuses régions.

Ces précipitations, moins intenses que la veille, restent bénéfiques après un mois d’avril particulièrement sec. Elles permettent d’humidifier progressivement les sols, surtout dans le Centre-Val de Loire où l’eau pénètre plus profondément dans les terres. Dans le sud, quelques éclaircies résistent encore mais des averses orageuses persistent près des reliefs.

Les températures demeurent fraîches pour la saison sous l’effet de l’air froid en altitude et du manque d’ensoleillement. En montagne, la neige fait son retour dès 1600 à 1700 mètres, notamment sur les Pyrénées où l’atmosphère est plus froide.