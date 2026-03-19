Sous l’influence de conditions anticycloniques, ce jeudi s’annonce très ensoleillé sur la quasi-totalité du pays. Après une matinée fraîche marquée par quelques gelées du nord-est au centre-est, la journée évolue vers une ambiance nettement plus douce et agréable. Seul le Roussillon fait exception avec un ciel parfois plus nuageux.

Au lever du jour, le ciel est largement dégagé mais les températures restent basses, notamment dans les zones abritées où de faibles gelées sont observées. Une légère bise d’est persiste au nord tandis que le vent d’autan souffle encore en Occitanie, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h sur le Lauragais en début de journée.

L’après-midi, le soleil s’impose partout avec un vent qui faiblit progressivement. Les températures grimpent rapidement pour atteindre 16 à 19°C sur une grande partie du territoire, des valeurs dignes d’une fin de mois d’avril. La soirée reste calme, sèche et agréable, malgré une fraîcheur qui revient progressivement en fin de journée.