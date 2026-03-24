Météo : douceur printanière mais gelées matinales, un changement se profile à l’ouest

Ce mardi 24 mars, la journée débute sous des conditions contrastées avec un retour marqué de la fraîcheur au lever du jour. Des gelées sont observées du centre au nord-est, tandis que le soleil s’impose généreusement autour de la Méditerranée. Sur les côtes bretonnes et du Cotentin, le ciel reste plus chargé avec des températures plus douces mais sous les nuages.

L’après-midi s’annonce nettement plus agréable sur une large partie du pays, avec un ensoleillement dominant sur près des trois quarts du territoire. Les températures grimpent rapidement pour atteindre 18°C à Paris et jusqu’à 20°C en Nouvelle-Aquitaine, installant une ambiance printanière malgré la fraîcheur matinale.

Mais cette accalmie reste fragile. Des nuages gagnent progressivement le nord-ouest, du Finistère à la Manche, où les températures peinent à dépasser 11 à 12°C. Ce voile nuageux annonce une dégradation plus franche à venir.

En soirée, le temps change nettement sur les côtes bretonnes et normandes avec l’arrivée des premières pluies. Le vent de nord-ouest se renforce sensiblement, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h, marquant le début d’un basculement vers des conditions plus perturbées dans les jours suivants.