Météo : dégradation au sud et retour de la fraîcheur ce dimanche

Après un samedi largement ensoleillé, le temps se dégrade ce dimanche, notamment dans la moitié sud du pays. Une goutte froide venue de Suisse apporte nuages et averses du sud-ouest à l’est, jusqu’au pourtour méditerranéen. Le ressenti devient nettement moins printanier avec une baisse des températures et le retour d’un vent de nord-est sensible.

Dès le matin, les averses concernent le sud et le sud-est avec un ciel chargé et une ambiance fraîche, accentuée par la bise. En montagne, la neige fait son retour dès 1000 mètres sur les Alpes et le Massif central. Plus au nord, le temps reste globalement sec mais parfois voilé, avec des températures comprises entre 1 et 8°C au lever du jour.

L’après-midi reste instable sur le sud-est et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des averses persistantes et de la neige en altitude. Ailleurs, le ciel est plus calme mais souvent nuageux, notamment près de la Manche. Les températures contrastent selon les régions, avec seulement 12°C sous les averses à l’est contre 17 à 19°C du sud-ouest au centre-ouest.

En soirée, les averses s’atténuent progressivement, sauf près de la Méditerranée où l’instabilité persiste. Sur le reste du pays, le temps redevient calme sous un ciel souvent nuageux, dans une ambiance globalement plus fraîche.