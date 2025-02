Météo du jeudi 20 février : douceur généralisée et ambiance printanière

Le redoux s’intensifie ce jeudi 20 février, avec des températures atteignant des niveaux dignes d’une fin de mois d’avril. Si le nord-ouest et la Belgique restent sous un ciel nuageux avec quelques pluies éparses, le sud-ouest et le centre-est profiteront d’un soleil voilé et d’une atmosphère particulièrement agréable.

En matinée, les températures restent positives presque partout, sauf dans l’extrême nord-est où quelques gelées résiduelles persistent. Le vent de sud souffle en rafales jusqu’à 70 km/h sur les côtes de la Manche, tandis que le Languedoc et la Provence restent sous un ciel couvert, avec un faible risque d’averses.

L’après-midi, la douceur progresse sur l’ensemble du territoire. Les valeurs s’échelonnent entre 9°C dans les Ardennes et 21°C sur la côte basque. Le vent reste soutenu sur le littoral de la Manche, et le ciel demeure chargé dans le nord-ouest ainsi qu’autour du golfe du Lion et en Corse.

La tendance pour les prochains jours annonce un pic de douceur vendredi, avec des températures 5 à 8°C au-dessus des normales saisonnières. Toutefois, une perturbation abordera la Bretagne en fin de journée, annonçant un léger rafraîchissement pour le week-end.