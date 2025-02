L’ex-président de Google met en garde contre l’utilisation de l’intelligence artificielle par des terroristes

L’ancien directeur général de Google a exprimé sa préoccupation quant à la possibilité que des terroristes ou des « États renégats » exploitent l’intelligence artificielle pour « porter atteinte aux innocents ».

Eric Schmidt a déclaré à la BBC : « Les véritables préoccupations que j’ai ne sont pas celles généralement évoquées par les gens concernant l’intelligence artificielle, je parle de dangers beaucoup plus graves. »

Il a ajouté que « des pays comme la Corée du Nord, l’Iran, voire la Russie pourraient adopter et abuser de cette technologie, car elle est suffisamment rapide pour être détournée et causer des dommages considérables. »

Il a poursuivi en disant : « Les systèmes d’intelligence artificielle, entre de mauvaises mains, peuvent servir à développer des armes et à créer des attaques biologiques malveillantes par des individus malveillants. »

Il a appelé à une régulation gouvernementale des entreprises technologiques privées qui développent des modèles d’intelligence artificielle, tout en avertissant qu’une régulation excessive pourrait freiner l’innovation, insistant sur la nécessité de trouver un juste équilibre.