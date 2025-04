Les jouets cultes des années 90 séduisent une nouvelle génération

Loin d’être de simples objets oubliés, les jouets emblématiques des années 1990 connaissent un retour spectaculaire dans les magasins et les foyers. Boostée par la nostalgie des trentenaires devenus parents et la curiosité des enfants d’aujourd’hui, cette vague rétro réunit plusieurs générations autour d’un imaginaire commun. Figurines, Tamagotchi, cartes Pokémon ou Polly Pocket : ces objets retrouvent une place de choix sur les étagères comme dans les cœurs.

Une tendance portée par la nostalgie et la transmission

À l’heure où les écrans dominent l’univers ludique des enfants, les jouets vintage offrent une alternative tactile, colorée et pleine de souvenirs. Pour beaucoup d’adultes, ce sont des madeleines de Proust. Ils retrouvent les Tamagotchis, les circuits Hot Wheels ou les Polly Pocket avec émotion, souvent pour les offrir à leurs enfants… ou pour eux-mêmes. Selon Franck Mathais, porte-parole de JouéClub, « en 2007, pour les 20 ans du Tamagotchi, des centaines de trentenaires ont vidé les rayons en une journée ». En 2025, la demande explose à nouveau, au point que les enseignes peinent parfois à répondre à l’engouement.

Les fabricants comme Mattel et Bandai l’ont bien compris. Ils ont réédité à l’identique leurs best-sellers des années 90. Les Polly Pocket, par exemple, sont revenues dans les rayons en 2018, après une pause due à des problèmes de sécurité. Aujourd’hui, elles reprennent leur place dans les catalogues de Noël, parfois même mises en scène dans des dessins animés diffusés sur des chaînes jeunesse comme Gulli. Les magasins de jouets misent désormais sur ces produits pour séduire à la fois les enfants… et les adultes nostalgiques. Et le succès est là : selon les données du secteur, près de 10 % des achats en boutique sont réalisés par des adultes pour leur propre plaisir.

En jouant sur l’émotion et le plaisir du partage, ces jouets iconiques continuent d’émerveiller, traversant les décennies avec panache. À la croisée de l’enfance retrouvée et de la modernité, ils rappellent que l’imaginaire n’a pas d’âge.