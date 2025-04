Critiques contre l’application de la laïcité dans les lycées français en Algérie

Les lycées français en Algérie se trouvent au cœur d’une vive polémique, après que des parents d’élèves ont dénoncé l’application d’une laïcité trop stricte dans les établissements à Alger, Oran et Annaba. Une association de parents réclame l’ouverture d’une enquête judiciaire, évoquant des violations graves des lois algériennes et des accords bilatéraux. Ces derniers dénoncent une politique interdisant le port du voile, toute expression religieuse ou référence à l’islam, même dans les échanges entre élèves. Ce type de réglementation est perçu comme contraire à la Constitution algérienne, qui garantit la liberté de culte.

L’application stricte de la laïcité dans ces établissements, selon les parents, limite non seulement les droits individuels mais aussi le lien des élèves avec leur culture et leur patrimoine. La loi algérienne reconnaît l’islam comme religion d’État, et la liberté de pratiquer sa foi y est garantie, ce qui rend ces interdictions particulièrement sensibles. En outre, ces parents soulignent des irrégularités juridiques concernant les associations syndicales et les matières d’enseignement, telles que l’histoire et l’éducation civique, absentes des programmes, malgré les engagements de l’accord franco-algérien de 2002.

Des inégalités et des frais de scolarité exorbitants

Les reproches se poursuivent avec des disparités dans l’accès aux bourses d’études, réservées aux élèves français et excluant les élèves algériens pourtant éligibles. Les parents dénoncent également les hausses des frais de scolarité et des examens, jugées excessives et loin des standards appliqués dans d’autres pays du Maghreb. Le coût de l’inscription au baccalauréat a été multiplié par plus de quatre en trois ans, ce qui soulève des questions d’équité.

Face à ces critiques, les autorités françaises restent attachées au principe de la laïcité dans leurs établissements à l’étranger, garantissant une éducation conforme aux normes françaises. L’administration des lycées et la représentation diplomatique française en Algérie ont assuré qu’il s’agissait de questions de diplomatie et de respect des engagements bilatéraux. La position officielle défend une approche équilibrée, en soulignant que la France cherche à offrir une éducation de qualité tout en respectant les lois locales, et sans compromettre les principes de laïcité qui régissent le système éducatif français.