Le logo de Meghan Markle accusé de plagiat par une ville espagnole

À peine annoncée, la nouvelle marque lifestyle de Meghan Markle, As Ever, fait déjà polémique. La duchesse de Sussex est accusée d’avoir copié les armoiries de la ville de Porreres, à Majorque, pour le logo de son entreprise. Ce dernier représente un palmier entouré de deux colibris, un design jugé trop similaire au blason officiel de la commune. La maire de Porreres, Francisca Mora Veny, a exprimé son mécontentement et demandé à ce que le logo soit retiré, précisant que « les armoiries appartiennent exclusivement à la ville », selon des propos rapportés par The Sun.

Ce n’est pas la première difficulté rencontrée par Meghan Markle avec sa marque. Son premier nom, American Riviera Orchard, avait été rejeté par l’Office des brevets et des marques des États-Unis en raison d’un conflit juridique. Avec As Ever, un autre problème émerge : une petite marque new-yorkaise du même nom s’inquiète de l’impact de cette nouvelle entreprise sur son identité commerciale. Son fondateur, Mark Kolski, a précisé sur Instagram qu’il ne comptait pas changer de nom, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas les ressources pour affronter l’influence et les moyens financiers de la duchesse.

Cette controverse intervient alors que Meghan Markle s’apprête à revenir sous les projecteurs avec sa nouvelle série Netflix, With Love, Meghan, prévue pour le 4 mars. Présentée comme une émission sur la cuisine, le jardinage et l’art de recevoir, elle marque un nouveau chapitre dans sa carrière médiatique. Cependant, entre accusations de plagiat et enjeux commerciaux, le lancement de sa marque semble déjà semé d’embûches.