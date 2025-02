Le 70e anniversaire de la création de l’aéroport spatial de Baïkonour

Baïkonour est le tout premier aéroport spatial au monde et l’un des plus vastes, s’étendant sur 6 717 kilomètres carrés. Il se situe au Kazakhstan, près du village de Tiora-Tam.



Le 12 février 1955, le gouvernement soviétique a pris la décision de créer un site d’essais pour les missiles balistiques intercontinentaux et le lancement de satellites.



La première équipe d’ingénieurs militaires soviétiques est arrivée à Tiora-Tam le 12 janvier 1955. Le 5 mai 1957, une commission spéciale a validé l’achèvement de la première rampe de lancement de l’aéroport spatial, sur laquelle a été installé le missile balistique intercontinental « R-7 ».



Le 2 juin 1955 est reconnu comme l’anniversaire officiel de Baïkonour, suite à la publication par le Comité des chefs d’état-major de l’Armée soviétique des directives concernant la structure hiérarchique du cinquième site d’essais scientifiques.



L’aéroport spatial de Baïkonour a une importance internationale majeure. C’est de cet endroit que furent lancés le premier satellite terrestre, le premier vol spatial habité, ainsi que des vaisseaux spatiaux habités des programmes « Vostok », « Voskhod » et « Soyouz », des stations spatiales orbitales « Saliout » et « Mir », ainsi que des vaisseaux spatiaux non habités.