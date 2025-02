L’accès à Mars pourrait supplanter la Lune dans les projets spatiaux américains

Un mois après l’investiture officielle de Donald Trump en tant que président des États-Unis, l’avenir du programme spatial emblématique Artemis , qui permettrait aux Américains de retourner sur la Lune, demeure flou.



Bien que le programme Artemis ait été lancé pendant le premier mandat de Trump, il pourrait être annulé ou réduit pour rediriger les efforts vers un autre objectif : atteindre Mars, un projet ambitieux partagé par Trump et son allié Elon Musk.



Lors de son discours inaugural en janvier, Trump a annoncé, sans évoquer explicitement le retour sur la Lune : « Nous continuerons à viser les étoiles, en envoyant des astronautes américains planter le drapeau étoilé sur Mars. »

La planète Mars est une priorité pour Elon Musk, dont l’influence sur les républicains est grande, et qui plaide pour la mise de côté des projets lunaires.



Les récentes démissions et les rumeurs de licenciements ont suscité des interrogations sur une réorientation du programme phare de la NASA, qui vise à établir une présence permanente sur la Lune avant de lancer des missions vers Mars.



Mercredi, la NASA a officiellement annoncé le départ de Jim Free, un haut responsable de l’agence et fervent défenseur du programme Artemis .

Un changement inévitable

L’experte en secteur spatial Laura Forczyk a déclaré à l’AFP : « Que Free ait démissionné volontairement ou ait été poussé à le faire, son départ montre clairement que la direction de la NASA est en train de changer. »



La société Boeing, chargée de fabriquer le puissant lanceur « SLS » pour le programme, a indiqué ce mois-ci qu’elle pourrait licencier environ 400 employés d’ici avril, en raison des modifications apportées au programme Artemis et des ajustements budgétaires.



Selon Laura Forczyk, une atmosphère de confusion et de méfiance prédomine actuellement, mais les récentes annonces suggèrent qu’un changement est à l’horizon, avec des modifications substantielles attendues dans le programme, plutôt qu’une annulation totale.

Les ajustements envisageables incluent l’abandon de la coûteuse fusée SLS , qui accuse un retard dans son développement, au profit des entreprises privées comme SpaceX ou l’annulation de certaines missions lointaines du programme.



Si le programme était annulé, cela pourrait avoir des conséquences négatives sur l’objectif de Mars ainsi que sur les ambitions géopolitiques des États-Unis.



Abandon de la fusée « SLS » ?

La réorientation vers Mars pourrait offrir un avantage à la Chine, qui prévoit d’envoyer des humains sur la Lune d’ici 2030.



La mission Artemis 3 , qui vise à ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la dernière mission Apollo en 1972, est actuellement prévue pour 2027.

Si la fusée SLS était abandonnée au profit de Starship , en cours de développement par SpaceX, cela limiterait les marges de manœuvre en cas de difficultés et risquerait d’entraîner des problèmes juridiques et politiques.



Cela soulèverait également des questions sur les conflits d’intérêts, étant donné qu’Elon Musk occupe un rôle consultatif proche du président et que certains membres du Parti républicain au Sénat pourraient s’opposer à cette décision.



Un tel changement pourrait également affecter de nombreux emplois dans des États conservateurs comme le Texas, l’Alabama, le Mississippi et la Floride.



Cependant, comme l’indique Forczyk, tout est possible : « Les décisions de l’administration Trump sont imprévisibles, et nous ne savons pas ce qui traverse l’esprit du président ou de Musk. »