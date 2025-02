La société « OpenAI » pourrait dévoiler le modèle « GPT-4.5 »

« OpenAI », l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, s’apprête à présenter une mise à jour pour son robot de conversation « ChatGPT », en introduisant un modèle d’IA amélioré, le « GPT-4.5 », qui pourrait être lancé la semaine prochaine.



Le site « The Verge », spécialisé en technologies, rapporte que Microsoft, principal investisseur d’OpenAI, prévoit d’héberger ce nouveau modèle « GPT-4.5 » la semaine prochaine.



Le modèle « GPT-4.5 », surnommé « Orion », est le dernier modèle d’OpenAI qui ne suit pas une séquence logique ou des étapes successives dans le raisonnement ou la prise de décision.



La société a déjà annoncé que le « GPT-4.5 » serait probablement bien plus puissant que le « GPT-4 » actuel, mais elle se tourne également vers le modèle suivant, le « GPT-5 », qui apportera des changements encore plus significatifs.



Microsoft prévoit que le « GPT-5 » sera lancé fin mai, conformément aux déclarations du PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a évoqué l’arrivée de cette nouvelle version dans les prochains mois, d’après des informations de « The Verge ».



Cependant, le site a précisé que cette date pourrait être modifiée en fonction des changements dans les plans de lancement. Initialement, OpenAI avait prévu de sortir le « GPT-4.5 » d’ici la fin de l’année 2024, mais ce lancement a été repoussé à début 2025.