“La Meneuse” sur Netflix : Kate Hudson brille dans une comédie sportive inspirée d’une histoire vraie

Depuis son arrivée sur Netflix le 27 février, La Meneuse s’impose parmi les séries les plus regardées du moment. Cette comédie sportive portée par Kate Hudson suit le parcours d’Isla Gordon, une héritière oisive propulsée à la tête d’une équipe de basket professionnel. Un rôle qui colle parfaitement à l’actrice et qui s’inspire librement de l’histoire de Jeanie Buss, actuelle présidente des Los Angeles Lakers.

Créée par Mindy Kaling, Elaine Ko et Ike Barinholtz, la série met en scène Isla, fille d’un riche entrepreneur, habituée à un quotidien luxueux et déconnecté des affaires familiales. Lorsque son frère, qui dirige l’équipe des Los Angeles Waves, part en cure de désintoxication, elle est contrainte de reprendre les rênes de la franchise. Entre joueurs sceptiques, frères machistes et une presse peu clémente, elle doit prouver qu’elle est capable de tenir le rôle malgré son manque d’expérience. Un scénario qui rappelle le parcours de Jeanie Buss, qui a hérité de la direction des Lakers après la mort de son père Jerry Buss. Contrairement au personnage fictif, elle était déjà impliquée dans la gestion du club depuis plusieurs années et a contribué à plusieurs titres NBA aux côtés de légendes comme Kobe Bryant et LeBron James.

Productrice de la série, Jeanie Buss a suivi de près l’adaptation de son histoire, offrant aux créateurs un regard authentique sur l’univers du basket professionnel. Kate Hudson, qui connaît Jeanie Buss depuis son adolescence, a confié à Tudum : “Sa carrière dans un monde dominé par les hommes est inspirante. Pouvoir en faire une version comique a été libérateur.”

Avec son ton léger et ses dialogues percutants, La Meneuse s’impose comme une série rafraîchissante qui mélange habilement humour et sport. Entre satire du monde du basket et critique des dynasties familiales, cette production Netflix offre une performance savoureuse de Kate Hudson, qui trouve ici un rôle sur mesure.