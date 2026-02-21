— JO – doublé français en mass‑start féminine de biathlon

Dans la dernière épreuve individuelle de biathlon des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 à Milan‑Cortina, la Française Océane Michelon a remporté la médaille d’or de la mass‑start féminine de 12,5 km, confirmant ainsi une performance exceptionnelle de l’équipe de France dans la discipline. La Française a devancé sa compatriote Julia Simon qui a pris l’argent. La Tchèque Tereza Voborníková a complété le podium en décrochant le bronze.

Océane Michelon, âgée de 23 ans, s’affirme comme une figure montante du biathlon international. Cette victoire dans la mass‑start féminine est sa deuxième médaille d’or dans ces jeux.

Ce doublé renforce le fantastique bilan pour la délégation française, qui a battu son record historique de médailles dans les jeux d’hiver.