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JO – doublé français en mass‑start féminine de biathlon

21 février 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— JO – doublé français en mass‑start féminine de biathlon
JO – doublé français en mass‑start féminine de biathlon

Dans la dernière épreuve individuelle de biathlon des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 à Milan‑Cortina, la Française Océane Michelon a remporté la médaille d’or de la mass‑start féminine de 12,5 km, confirmant ainsi une performance exceptionnelle de l’équipe de France dans la discipline. La Française a devancé sa compatriote Julia Simon qui a pris l’argent. La Tchèque Tereza Voborníková a complété le podium en décrochant le bronze. 

Océane Michelon, âgée de 23 ans, s’affirme comme une figure montante du biathlon international. Cette victoire dans la mass‑start féminine est sa deuxième médaille d’or dans ces jeux.

Ce doublé renforce le fantastique bilan pour la délégation française, qui a battu son record historique de médailles dans les jeux d’hiver.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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