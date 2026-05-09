Poutine affirme que la guerre en Ukraine touche à sa fin

Le président russe a déclaré samedi que le conflit se dirigeait vers sa conclusion, tout en critiquant le soutien occidental à Kiev.

Vladimir Poutine a affirmé samedi 9 mai devant des journalistes à Moscou que la guerre en Ukraine touchait à sa fin. Le président russe a répondu à une question sur l’aide occidentale à Kiev en déclarant que les pays soutenant l’Ukraine avaient intensifié la confrontation avec la Russie, un mouvement qui selon lui arrive à son terme. Il a toutefois précisé que la situation demeurait grave, quatre ans après le début du conflit.

Une situation toujours grave selon Moscou

Cette déclaration intervient alors que la Russie n’a toujours pas reçu de proposition ukrainienne concernant l’échange de prisonniers annoncé vendredi par le président américain Donald Trump. Poutine a critiqué les Occidentaux pour leur soutien militaire et diplomatique à Kiev, estimant que cette aide prolonge inutilement les hostilités. Le chef du Kremlin a exprimé sa conviction que cette phase de confrontation directe arrive à son terme.

Un contexte de tensions persistantes

Les propos du président russe surviennent dans un contexte marqué par une intensification des tensions autour du dossier ukrainien. Moscou continue de présenter son offensive comme une réponse à l’expansion occidentale vers ses frontières, tandis que Kiev et ses alliés dénoncent une guerre d’agression. La déclaration de Poutine laisse planer l’incertitude sur les modalités concrètes d’une éventuelle résolution du conflit.