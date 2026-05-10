Tensions dans le détroit d’Ormuz : l’Iran menace Paris et Londres, Macron dément tout projet de déploiement français

La tension monte autour du détroit d’Ormuz, point de passage stratégique pour le commerce maritime mondial. L’Iran a menacé la France et le Royaume-Uni d’une “réponse immédiate” en cas de déploiement militaire dans cette zone hautement sensible.

Les autorités iraniennes préviennent que toute présence militaire française ou britannique à proximité du détroit serait considérée comme une provocation. Téhéran affirme vouloir assurer lui-même la sécurité de cette voie maritime, tout en rejetant toute intervention extérieure susceptible, selon lui, d’aggraver la situation régionale.

Paris tente de calmer le jeu

Face à ces menaces, Emmanuel Macron a tenu à clarifier la position française. Le président de la République assure que la France n’a “jamais envisagé” un déploiement militaire dans le détroit d’Ormuz. Il n’est donc pas question d’une opération offensive ni d’une démonstration de force contre l’Iran, mais d’une éventuelle mission destinée à garantir la liberté de navigation et la sécurité du trafic maritime.

Un passage maritime sous haute surveillance

Le détroit d’Ormuz est l’un des axes les plus sensibles de la planète. Situé entre l’Iran et la péninsule arabique, il voit transiter une part majeure des exportations mondiales de pétrole et de gaz. La moindre tension militaire dans cette zone peut provoquer des inquiétudes immédiates sur les marchés énergétiques et dans les capitales occidentales.

Les déclarations iraniennes prennent donc une dimension particulièrement sérieuse. Une escalade verbale ou militaire autour d’Ormuz pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient.

Une crise diplomatique à éviter

La France et le Royaume-Uni cherchent à maintenir une posture de fermeté sur la liberté de navigation, tout en évitant une confrontation directe avec l’Iran. De son côté, Téhéran veut afficher sa capacité à contrôler son environnement maritime et à dissuader toute présence militaire étrangère.

Pour l’heure, Paris nie toute volonté de déploiement militaire dans le détroit. Mais les déclarations iraniennes montrent que la zone reste sous tension maximale, dans un équilibre fragile où chaque mot peut être interprété comme un signal stratégique.