La Réunion : les taxis sanitaires alertent sur les effets de la hausse des carburants

À La Réunion, les représentants des taxis assurant les transports sanitaires tirent la sonnette d’alarme face à l’augmentation brutale du prix des carburants. Regroupés en intersyndicale, ils demandent des mesures rapides pour éviter des conséquences sur l’accès aux soins.

Les professionnels évoquent une hausse significative des prix à la pompe, qui fragilise directement leur activité. Le carburant constituant l’un de leurs principaux postes de dépenses, cette situation met sous tension leur trésorerie et leur capacité à maintenir leurs services.

Un secteur clé pour l’accès aux soins menacé

Les organisations soulignent que le transport sanitaire par taxi joue un rôle essentiel pour de nombreux patients, notamment ceux atteints de maladies chroniques. Une part importante de la population dépend de ce service pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.

Dans ce contexte, les syndicats appellent les autorités, les collectivités locales et les acteurs du secteur énergétique à mettre en place des solutions adaptées. Une table ronde doit se tenir prochainement pour examiner les aides possibles, alors que plusieurs professions locales sont également touchées par la hausse des coûts.