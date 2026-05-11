La scène a surpris les participants réunis à Nairobi, ce lundi, lors du sommet Africa Forward. Alors qu’une conférence consacrée à la culture était en cours, Emmanuel Macron a interrompu l’échange pour demander le silence dans une salle devenue trop bruyante. Installé au premier rang, le président de la République s’est levé avant de rejoindre l’estrade. Visiblement agacé par les conversations persistantes dans l’auditoire, Emmanuel Macron a pris le micro afin de rappeler les participants à l’ordre.

« Il est impossible de parler de culture avec autant de bruit »

Face au brouhaha, Emmanuel Macron a d’abord interpellé la salle avec fermeté. Le chef de l’État a expliqué qu’il était impossible de poursuivre une discussion sur la culture dans de telles conditions. Le président français a ensuite demandé aux personnes qui souhaitaient continuer à discuter de sortir de la salle. Celles qui restaient devaient, selon lui, écouter les intervenants et respecter le cadre de la réunion. L’intervention a provoqué un moment de flottement dans l’assemblée, avant quelques applaudissements.

Un rappel à l’ordre en pleine séquence diplomatique

Pour rappel, le sommet Africa Forward, coorganisé par la France et le Kenya, vise à renforcer les partenariats entre la France et le continent africain. L’événement réunit des responsables politiques, des acteurs économiques, des représentants de la société civile, des artistes et des membres des diasporas. Le choix de Nairobi est symbolique. Pour Emmanuel Macron, organiser ce sommet au Kenya permet de montrer que la relation entre la France et l’Afrique ne se limite plus aux pays francophones historiquement liés à Paris.

La France veut tourner la page du « pré carré »

Depuis plusieurs années, Emmanuel Macron cherche à redéfinir les relations entre la France et les pays africains. Le président français affirme vouloir dépasser l’image d’un « pré carré » français sur le continent. À Nairobi, il a de nouveau insisté sur l’idée que cette époque était terminée, alors que l’image de la France s’est dégradée dans plusieurs pays africains. Les tensions diplomatiques, les critiques contre l’influence française et la concurrence d’autres puissances ont fragilisé la position de Paris sur le continent. L’intervention d’Emmanuel Macron redonnera-t-elle de la sympathie à la France ? Chacun jugera…