À Taverny, Florence Portelli tente de remettre la droite et le centre autour d’une même table

À Taverny, dans le Val-d’Oise, Florence Portelli prépare pour juin une rencontre politique qui ressemble à un rappel à l’ordre: parler d’idées avant de compter les points. Réélue maire dès le premier tour, l’élue LR veut réunir plusieurs figures de la droite et du centre qui se voient déjà en 2027. Objectif affiché, « sortir des débats de boutiquier » et installer une discussion centrée sur des propositions, loin des petites phrases et des querelles de chapelle qui fatiguent les électeurs.

Une scène locale pour une ambition nationale

L’événement, pensé dans un format inspiré des rencontres du Medef, doit passer en revue des thèmes larges, écologie, éducation, culture, indépendance, justice, justice sociale, avec la promesse d’une « présentation des idées » plutôt qu’une foire d’empoigne. Selon les informations publiées, Xavier Bertrand, David Lisnard et Édouard Philippe auraient donné un accord de principe, sans annonce formelle à ce stade, tandis que l’invitation pourrait s’étendre à d’autres profils comme Gabriel Attal, Dominique de Villepin ou Bruno Retailleau. Derrière la méthode, une inquiétude sourde affleure: éviter que le débat ne se résume trop tôt à une primaire et à des sondages, et surtout conjurer le spectre d’un second tour RN contre LFI, signe d’un pays coupé en deux, alors que l’après-Macron aiguise déjà les rivalités et les appétits.