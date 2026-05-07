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PSG-Arsenal : pourquoi la finale de Ligue des champions débutera à 18h le 30 mai ?

7 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— PSG-Arsenal : pourquoi la finale de Ligue des champions débutera à 18h le 30 mai ?
PSG-Arsenal : pourquoi la finale de Ligue des champions débutera à 18h le 30 mai ?

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal ne se jouera pas à l’horaire traditionnel de 21h. Le rendez-vous est fixé à 18h, le 30 mai prochain à Budapest, une décision qui marque un tournant dans l’organisation de la plus grande soirée européenne de clubs. Longtemps associée au prime time, la finale change donc de rythme. Ce nouveau créneau vise officiellement à transformer l’événement en une expérience plus accessible, plus familiale et plus fluide pour les supporters présents sur place comme pour les téléspectateurs.

Une finale pensée pour les familles et les enfants

Le principal objectif affiché est de permettre à un public plus large d’assister à la finale dans de meilleures conditions. Avec un coup d’envoi à 18h, les enfants et les familles peuvent vivre l’événement sans subir les contraintes d’une fin de match très tardive. En cas de prolongation ou de séance de tirs au but, une finale débutant à 21h peut facilement se terminer autour de minuit, voire plus tard. En avançant l’horaire, l’organisation veut rendre la soirée moins contraignante et plus confortable pour les supporters.

Des déplacements plus simples après le match

Ce changement répond aussi à un enjeu très concret : le retour des fans après la rencontre. Une finale terminée plus tôt facilite l’accès aux transports, réduit les difficultés logistiques et limite les déplacements nocturnes souvent compliqués dans une ville hôte bondée. Pour les supporters venus de l’étranger, c’est aussi un avantage : davantage d’options pour rentrer à l’hôtel, rejoindre le centre-ville ou organiser la suite de la soirée.

Une stratégie pour toucher un public mondial plus large

Au-delà du stade, l’horaire de 18h répond également à une ambition internationale. La Ligue des champions veut renforcer son audience mondiale, notamment sur les plateformes numériques et auprès des jeunes générations. Un match plus tôt en Europe peut être plus accessible dans certaines régions du monde et permettre à davantage de fans de suivre la finale en direct. L’objectif est simple : faire de cette soirée un événement encore plus global.

Un impact économique pour la ville hôte

Une finale qui se termine plus tôt profite aussi à la ville qui accueille l’événement. Les supporters peuvent prolonger leur soirée après le match, aller dans les restaurants, bars ou fan zones, et participer davantage à l’activité locale. Budapest pourrait donc bénéficier d’un après-match plus vivant, avec des milliers de supporters encore présents dans la ville à une heure raisonnable.

La finale PSG-Arsenal servira ainsi de première grande vitrine à cette nouvelle formule. Si elle convainc, le coup d’envoi à 18h pourrait s’installer comme le nouvel horaire des finales de Ligue des champions.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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