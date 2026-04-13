À Coachella, vents violents et tempêtes de poussière perturbent le week-end

Le coup d’envoi du festival Coachella n’a pas été de tout repos cette année. Installé dans le désert californien, l’événement a vu son premier week-end perturbé par de fortes rafales de vent et des nuages de poussière, au point d’être rebaptisé “Dustchella” ou “Windchella” sur les réseaux sociaux. Entre conditions difficiles pour les festivaliers et annulation de concerts, la météo s’est invitée comme un acteur inattendu de cette édition 2026.

Des conditions extrêmes qui perturbent le festival

Selon le Los Angeles Times, les vents ont atteint entre 55 et 65 km/h vendredi, un niveau confirmé par le météorologue Isaac Longley d’AccuWeather. D’autres relevés évoquent même des pointes allant jusqu’à 80 km/h, d’après la presse américaine relayée par Courrier international. Ces bourrasques ont soulevé d’importants nuages de poussière, provoquant irritations des yeux et des voies respiratoires chez les spectateurs.

Le camping a été particulièrement touché, avec des tentes et des installations emportées par le vent, créant un véritable désordre parmi les festivaliers. Si ce type de conditions n’est pas totalement inédit dans cette région désertique, le Los Angeles Times souligne qu’il est rare qu’elles aient un impact aussi direct sur le déroulement du festival.

Une annulation et des concerts sous tension

Face à ces conditions jugées dangereuses, les organisateurs ont dû annuler la performance du DJ Anyma samedi, un moment très attendu qui devait présenter son nouveau show. Une décision exceptionnelle, tant les annulations liées à la météo restent rares pour cet événement.

Malgré ces perturbations, plusieurs artistes ont maintenu leurs prestations, à l’image de Sabrina Carpenter, qui a assuré l’ouverture du festival. Le week-end a également accueilli des figures populaires comme Justin Bieber ou Addison Rae, même si l’expérience du public a été largement marquée par ces conditions climatiques éprouvantes. Reste désormais à espérer une météo plus clémente pour la suite des festivités.