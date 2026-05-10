Grenoble : la découverte d’un corps en décomposition intrigue les enquêteurs

Un corps en état avancé de décomposition a été découvert dimanche dans un secteur proche de Grenoble, provoquant l’ouverture d’une enquête par les autorités judiciaires. La découverte a été faite par des promeneurs dans une zone isolée, rapidement bouclée par les forces de l’ordre et les techniciens de la police scientifique. Les circonstances exactes du décès demeurent pour l’heure inconnues.

Les enquêteurs cherchent désormais à identifier la victime et à déterminer depuis combien de temps le corps se trouvait sur place. Une autopsie doit être pratiquée afin d’établir les causes de la mort et de vérifier l’éventuelle présence de traces de violences. Les premiers constats n’ont pas permis d’écarter la piste criminelle, même si aucune hypothèse n’est privilégiée à ce stade.

Une zone rapidement sécurisée par les autorités

Le secteur où le corps a été retrouvé a été entièrement sécurisé pendant plusieurs heures afin de permettre les relevés de la police scientifique. Plusieurs témoins ont indiqué avoir aperçu un important dispositif policier autour du périmètre de découverte, situé à proximité d’un axe fréquenté de l’agglomération grenobloise.

Cette affaire intervient dans un contexte où plusieurs faits divers ont récemment marqué l’agglomération iséroise. Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du parquet de Grenoble, qui devrait communiquer de nouveaux éléments une fois les premières analyses médico-légales terminées.