Blois : une fillette de 5 ans retrouvée morte, son père soupçonné de l’avoir tuée

Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte au domicile de son père à Blois, dans le Loir-et-Cher. Le parquet estime qu’elle a « vraisemblablement » été tuée par ce dernier. L’homme, né en 1984, a lui aussi été découvert grièvement blessé. Selon le procureur de la République de Blois, Stéphane Javet, il aurait tenté de mettre fin à ses jours en s’infligeant plusieurs coups de couteau.

Le père présentait notamment des blessures à la gorge, décrites par le parquet comme « possiblement auto-infligées ». Son pronostic vital n’est pas engagé, mais son état de santé ne permet pas encore aux enquêteurs de l’entendre. Les circonstances exactes de la mort de l’enfant restent donc à déterminer, tandis que l’enquête doit désormais établir précisément le déroulement des faits.

Un contexte familial déjà suivi par la justice

Le drame intervient sur fond de séparation particulièrement conflictuelle. Les parents étaient séparés depuis 2024 et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avait été mise en place en septembre 2025 sous l’autorité d’un juge des enfants. Le parquet évoque un « conflit parental aigu ». Le père avait par ailleurs été condamné en 2025 à six mois de prison avec sursis pour des appels téléphoniques malveillants visant la mère de l’enfant.

Une source policière affirme également que la mère avait fait l’objet de plaintes pour des violences présumées sur la fillette. Cet élément n’est toutefois pas mentionné dans le communiqué du parquet et doit donc être considéré avec prudence à ce stade. Les investigations doivent désormais permettre de préciser les responsabilités et de reconstituer les dernières heures de l’enfant.