Trafic perturbé au port d’Anvers après une fuite de pétrole dans l’Escaut

Le trafic maritime a été fortement perturbé ce vendredi 10 avril dans le port d’Anvers, en Belgique, à la suite d’une fuite de pétrole survenue la veille. L’incident s’est produit lors d’une opération de ravitaillement d’un navire, entraînant un déversement dans l’Escaut, axe clé pour l’activité portuaire.

Selon les autorités portuaires, une fissure apparue dans la coque du bateau serait à l’origine de la fuite. Celle-ci a été stoppée, mais une partie du pétrole s’est propagée dans le fleuve au cours de la nuit, affectant la circulation des navires, notamment sur un bras emprunté par les plus gros bâtiments.

Une pollution en cours d’évaluation



La situation a conduit à la suspension partielle du trafic et complique les manœuvres à l’entrée et à la sortie du port, deuxième d’Europe pour le transport de marchandises. Des opérations sont en cours pour contenir la pollution et limiter son impact sur l’activité.

L’étendue de la nappe et ses conséquences font actuellement l’objet d’analyses, notamment à l’aide de moyens aériens. Les autorités poursuivent les opérations de sécurisation et de nettoyage alors que le fonctionnement du port reste perturbé.