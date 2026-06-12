Bruxelles bannit les trottinettes en libre-service dès 2027

La région de Bruxelles-Capitale a décidé d’interdire les trottinettes électriques en libre-service à partir de 2027. Cette mesure fait suite aux nombreux accidents recensés dans la capitale belge, qui a enregistré 666 personnes blessées au cours de l’année 2025. Les autorités régionales estiment que ce mode de déplacement présente des risques trop importants pour la sécurité publique.

Une décision alignée sur les capitales voisines

Bruxelles emboîte le pas à d’autres grandes capitales européennes qui ont pris des décisions similaires. Paris a été la première à bannir ces engins en septembre 2023, suivie par Madrid. Face à l’accidentologie croissante et aux plaintes des riverains concernant le stationnement anarchique, plusieurs métropoles ont progressivement durci leur position.

Les opérateurs contraints de se retirer

Cette interdiction marque un tournant dans la politique de mobilité urbaine de la capitale belge. Les opérateurs de trottinettes en libre-service disposent désormais de moins de deux ans pour adapter leur modèle économique ou se retirer du marché bruxellois. La région devra également réfléchir aux alternatives pour maintenir une offre de déplacement doux dans son centre-ville.