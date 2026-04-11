Allemagne : une manifestation propalestinienne interdite au mémorial de Buchenwald

Un tribunal allemand a confirmé l’interdiction d’une manifestation propalestinienne prévue dimanche au mémorial du camp de concentration nazi de Buchenwald. Les juges ont estimé que ce rassemblement risquait de porter atteinte à la dignité des victimes du régime nazi, validant ainsi la décision prise en amont par les autorités locales.

Les organisateurs, réunis au sein de l’association « Keffiehs à Buchenwald », devront finalement se rassembler dans la ville voisine de Weimar. Leur initiative avait suscité une vive controverse en Allemagne, plusieurs responsables politiques jugeant inapproprié d’organiser une mobilisation de ce type sur un lieu de mémoire lié à la Shoah.



L’association à l’origine du projet affirme vouloir rendre hommage aux victimes du fascisme et dénoncer les conflits actuels, notamment au Moyen-Orient. Elle a également critiqué la gestion du mémorial, évoquant un désaccord sur l’interprétation historique du site.

Le camp de Buchenwald, où des dizaines de milliers de personnes ont péri sous le régime nazi, constitue l’un des principaux lieux de mémoire en Allemagne. La décision de justice intervient dans un contexte de sensibilité accrue autour de l’utilisation de ces sites à des fins militantes.