Concours Lépine 2026 : une invention pour nettoyer les fonds marins récompensée

Le Concours Lépine 2026 a récompensé une invention tournée vers la protection des océans et des littoraux : un aspirateur sous-marin capable de récupérer déchets et microplastiques dans les zones côtières et de plongée. Baptisé comme un dispositif à la fois « écologique et ludique », cet équipement a été imaginé par l’inventeur Alan Mario D’Alfonso Peral et figure parmi les innovations remarquées de cette édition.

Pensé pour intervenir directement dans les fonds marins peu profonds, l’appareil permet de collecter plastiques, détritus et particules polluantes sans perturber fortement l’écosystème aquatique. L’objectif est de proposer une solution accessible aussi bien aux plongeurs qu’aux collectivités locales confrontées à la pollution croissante des littoraux.

L’environnement au cœur des innovations du Concours Lépine

Cette récompense confirme la place grandissante des innovations environnementales au sein du Concours Lépine, où les projets liés à la gestion des déchets, à la protection de l’eau et aux technologies durables sont de plus en plus présents. Plusieurs inventions distinguées ces dernières années concernaient déjà la dépollution des eaux pluviales ou la réduction des pollutions urbaines.

Créé en 1901, le Concours Lépine reste l’un des principaux tremplins français pour les inventeurs indépendants. Chaque année, plusieurs centaines de projets y sont présentés devant un jury chargé de récompenser les innovations jugées les plus utiles, originales et viables économiquement.