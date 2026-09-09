«Recherche appartement ou maison» sans Stéphane Plaza: M6 dévoile le deuxième inédit avec trois nouvelles recherches à Paris, Aix et Lille

M6 continue le renouvellement de son emblématique émission « Recherche appartement ou maison » sans Stéphane Plaza, avec la diffusion d’un deuxième épisode inédit. Thibault Chanel, Sandra Viricel et Camille Duquennoy accompagnent trois familles dans leur quête immobilière à Paris, près d'Aix et dans le Nord, chacun avec des besoins spécifiques.

Un mois après le retour de Recherche appartement ou maison dans une formule profondément remaniée, M6 poursuit l’aventure sans Stéphane Plaza. La chaîne diffusera jeudi 1er octobre à 21h10 un deuxième numéro inédit porté par Thibault Chanel, Sandra Viricel et Camille Duquennoy. Trois nouvelles familles seront accompagnées dans leurs recherches, à Paris, autour d’Aix-en-Provence et dans la région lilloise.

Le programme avait fait son retour à l’antenne le 3 septembre après plus d’un an et demi d’absence, avec une nouvelle équipe de professionnels de l’immobilier. La nouvelle formule de « Recherche appartement ou maison » avait été dévoilée avant son lancement.

Un appartement à Paris pour préparer l’avenir de leurs trois enfants

Pour cette deuxième émission, Thibault Chanel accompagnera Richard et Sandrine, 50 ans, installés à Pau. Le couple souhaite investir dans un appartement à Paris afin d’aider ses trois enfants. Leur fils aîné, Angelo, 21 ans, poursuit actuellement des études de mode à Paris et loue un petit appartement dans le 18e arrondissement. Il aimerait rester vivre dans la capitale, ce qui a poussé ses parents à envisager un investissement immobilier familial.

Richard et Sandrine ont ainsi décidé de passer par une SCI afin d’acheter un appartement qui pourra dans un premier temps accueillir Angelo, mais aussi servir à ses deux frères dans les années à venir. La recherche se fait cependant à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile, sur un marché parisien particulièrement tendu. Thibault Chanel devra trouver rapidement un bien capable de répondre aux besoins de cette famille.

Près d’Aix-en-Provence, Nadine et Lionel cherchent la maison de leur retraite

Deuxième mission pour Sandra Viricel. À Marseille, Nadine et Lionel, tous deux âgés de 63 ans, souhaitent changer complètement de cadre de vie après avoir passé plus de trente ans dans la maison qu’ils ont eux-mêmes construite. Désormais retraités, ils veulent se rapprocher de leur fille, installée près d’Aix-en-Provence, et vivre dans un environnement davantage tourné vers la nature.

Leur cahier des charges est précis : une maison avec du charme, un grand terrain permettant à Nadine de faire son potager, un vaste séjour pouvant accueillir le piano de Lionel et suffisamment d’espace pour recevoir toute leur famille. Le couple a déjà effectué de nombreuses visites sans parvenir à trouver le bien idéal. Une contrainte complique encore la recherche : leur future maison doit se situer à moins de vingt minutes du domicile de leur fille. Sandra Viricel va donc tenter de débloquer un projet immobilier qui traîne depuis plusieurs mois.

Dans le Nord, Laureen et David veulent enfin vivre sous le même toit

La troisième recherche conduira Camille Duquennoy dans les Hauts-de-France. Laureen, 31 ans, et David, 41 ans, vivent actuellement à distance, entre Bailleul, près de Lille, et la Belgique. Laureen est coiffeuse et élève ses deux enfants à Bailleul. David travaille dans les travaux publics en Belgique et possède également deux chevaux. Depuis plus d’un an, leur quotidien est rythmé par les kilomètres et les déplacements nécessaires pour pouvoir se retrouver. Le couple veut désormais acheter une maison afin de vivre enfin ensemble. Mais le projet doit également permettre à David de conserver ses deux chevaux et, à terme, d’accueillir ses parents.

Ils recherchent donc une maison à la campagne, avec suffisamment de terrain pour les chevaux, assez d’espace pour réunir toute la famille et située à proximité de Bailleul. Des critères nombreux auxquels s’ajoute un budget limité. Camille Duquennoy devra tenter de trouver un bien réunissant toutes ces contraintes.

Un deuxième test pour la nouvelle formule de M6

Ce numéro du 1er octobre sera le deuxième inédit de la nouvelle version de Recherche appartement ou maison. Lors de son retour le 3 septembre, l’émission avait rassemblé 1,494 million de téléspectateurs, soit 9,2% du public, permettant à M6 de se classer troisième de la soirée. Les audiences du retour de « Recherche appartement ou maison » sans Stéphane Plaza avaient été scrutées de près.

Ce résultat était particulièrement attendu puisque le programme devait démontrer sa capacité à poursuivre son existence sans son visage historique. Avant la première émission, Stéphane Plaza avait d’ailleurs souhaité bonne chance à ceux qui lui succèdent. L’ancien animateur avait adressé un message à ses successeurs avant le retour du programme.

Avec ces trois nouvelles recherches, M6 poursuit donc l’installation de cette nouvelle équipe. Thibault Chanel, Sandra Viricel et Camille Duquennoy seront aux commandes de ce deuxième inédit de Recherche appartement ou maison, jeudi 1er octobre à 21h10.