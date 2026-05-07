Marco Rubio à Rome pour apaiser les tensions entre Trump et le Vatican

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est rendu à Rome et au Vatican cette semaine dans une mission diplomatique délicate. L’objectif affiché : apaiser les tensions croissantes entre Donald Trump et le pape Léon XIV, après une série d’offensives verbales du président américain contre le souverain pontife. Cette visite intervient également dans un contexte où l’administration Trump cherche à consolider ses relations avec l’Italie de Giorgia Meloni, devenue un partenaire jugé indispensable en Europe. La présidente du Conseil italien, première femme à occuper cette fonction depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, incarne la droite postfasciste italienne et s’est progressivement imposée comme un interlocuteur privilégié de Washington.

Meloni, figure montante de la droite européenne

L’Italie multiplie les apparitions diplomatiques remarquées. Giorgia Meloni, ancienne ministre de la Jeunesse sous Silvio Berlusconi et figure montante de la scène européenne depuis 2008, a récemment fait sensation lors d’une visite officielle à Paris. Sa délégation et elle ont dépareillé avec les codes diplomatiques tacites habituellement observés dans la cour de l’Élysée, créant un moment qui n’est pas passé inaperçu auprès des observateurs. Issue du Mouvement social italien puis de l’Alliance nationale, Meloni mène depuis son élection en 2006 comme députée un parcours politique atypique qui la place aujourd’hui au centre des équilibres transatlantiques.

Rome, allié stratégique de Washington

Washington considère désormais Rome comme un allié stratégique incontournable. Garder Giorgia Meloni dans le camp américain est devenu une priorité pour l’administration Trump, qui voit dans la dirigeante italienne un relais efficace au sein de l’Union européenne. La mission de Marco Rubio vise donc un double objectif : éteindre l’incendie avec le Vatican tout en renforçant l’axe Rome-Washington. Les relations entre la Maison-Blanche et le Saint-Siège restent tendues, mais l’Italie pourrait jouer un rôle de médiation crucial dans les prochaines semaines.