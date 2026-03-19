L’Italie accuse un retard significatif par rapport aux autres grandes économies européennes en matière d’emploi féminin, une situation qui pèse sur sa croissance et ses perspectives démographiques, selon un rapport sur l’égalité.

Le document souligne que les responsabilités familiales restent un facteur majeur d’inactivité chez les femmes, limitant leur accès au marché du travail. De nombreuses Italiennes sont contraintes de rester en dehors de l’emploi ou de réduire leur activité professionnelle faute de solutions adaptées, notamment en matière de garde d’enfants.

Le travail à temps partiel, souvent subi plutôt que choisi, constitue également une caractéristique marquante du marché du travail féminin en Italie. Une majorité de femmes occupant ces postes déclarent ne pas avoir d’alternative, ce qui réduit leur revenu et leur progression de carrière.

La banque centrale italienne estime que l’augmentation du taux d’emploi des femmes est essentielle pour soutenir la croissance économique du pays. Une meilleure intégration des femmes dans le marché du travail permettrait d’élargir la base de main-d’œuvre et de renforcer la productivité.

Au-delà des enjeux économiques, le rapport met en avant les conséquences démographiques de cette situation. Le faible taux d’emploi féminin contribue à une natalité en baisse et accentue le vieillissement de la population.

Les auteurs appellent ainsi à des réformes structurelles, notamment pour améliorer les politiques familiales et favoriser l’accès à l’emploi, afin de combler cet écart et soutenir durablement l’économie italienne.