Carburants : une exonération partielle pour le gazole agricole critiquée par la FNSEA

Le gouvernement a annoncé une exonération de taxe sur le gazole non routier (GNR) utilisé par les agriculteurs, dans un contexte de tensions persistantes sur les prix de l’énergie. Cette mesure vise à alléger les charges des exploitations, fortement impactées par la hausse des coûts du carburant.

L’exécutif entend ainsi soutenir la filière agricole en limitant l’impact des fluctuations des prix, notamment dans un contexte international instable. Le GNR est un poste de dépense essentiel pour de nombreuses activités agricoles, notamment les travaux mécanisés.

Une aide jugée insuffisante par les syndicats

La FNSEA a toutefois vivement critiqué cette annonce, estimant que les mesures proposées restent très en deçà des besoins du secteur. Le principal syndicat agricole évoque des « miettes » face à l’ampleur des difficultés rencontrées par les exploitants.

Les organisations professionnelles réclament des dispositifs plus larges et durables pour compenser la hausse des charges. Ce nouveau désaccord illustre les tensions persistantes entre le gouvernement et le monde agricole sur les questions de soutien économique.