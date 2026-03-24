Xiaomi ralenti par les smartphones mais porté par l’essor de l’électrique

Le géant chinois Xiaomi affiche des résultats contrastés. Si son bénéfice trimestriel recule nettement, pénalisé par un essoufflement des ventes de smartphones et une hausse des coûts, le groupe enregistre en parallèle une forte progression annuelle, tirée notamment par ses activités dans les véhicules électriques.

Sur l’ensemble de l’année, Xiaomi a réalisé un chiffre d’affaires de 457 milliards de yuans, en hausse de 25%, tandis que son bénéfice net ajusté a bondi de 43,8%. Mais sur le seul quatrième trimestre 2025, le bénéfice chute de 23,7%, marquant sa première baisse depuis mi-2024 dans un contexte de concurrence accrue et de coûts plus élevés dans les composants électroniques.

L’automobile électrique devient un moteur clé

Le segment des véhicules électriques apparaît comme le principal relais de croissance du groupe. Entré sur ce marché en 2024, Xiaomi a livré plus de 411.000 voitures en 2025, dépassant ses objectifs et générant plus de 106 milliards de yuans de revenus. L’entreprise vise désormais 550.000 livraisons en 2026.

À l’inverse, l’activité historique des smartphones montre des signes de faiblesse. Bien qu’elle reste dominante dans les revenus globaux, elle recule de 2,8% sur l’année et chute fortement au dernier trimestre. Une évolution qui illustre le virage stratégique du groupe, désormais tourné vers l’électrique et l’intelligence artificielle pour soutenir sa croissance future.