Vols annulés : Volotea sous le feu des critiques de passagers

Depuis le début des tensions au Moyen-Orient, la compagnie aérienne Volotea fait face à une vague de mécontentement liée à des annulations de vols en Europe. Plusieurs voyageurs dénoncent des décisions jugées incohérentes et des solutions de remplacement coûteuses.

Certains passagers affirment avoir été informés de la suppression de leur vol pour des raisons géopolitiques, tout en constatant que d’autres trajets similaires étaient maintenus. Dans plusieurs cas, les alternatives proposées impliquaient des frais supplémentaires importants, poussant certains clients à se tourner vers d’autres moyens de transport à leurs propres frais.

Des pratiques contestées au regard du droit

Face à ces situations, les règles européennes sont claires : en cas d’annulation, les compagnies doivent proposer soit un remboursement intégral, soit un réacheminement sans frais supplémentaires. Plusieurs témoignages suggèrent que ces obligations n’auraient pas toujours été respectées.

La compagnie assure de son côté informer les passagers en amont et proposer des solutions adaptées, tout en reconnaissant des dysfonctionnements ponctuels. En cas de litige, les voyageurs peuvent engager des recours, notamment auprès du médiateur du tourisme ou devant la justice, afin d’obtenir réparation.