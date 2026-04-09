Tupperware relancé en Europe : son repreneur français étend la distribution à 24 pays

Reprise en 2025 après la faillite du groupe, la filiale française de Tupperware, désormais rebaptisée OOBO, poursuit son développement en Europe. L’entreprise a annoncé avoir obtenu les droits de distribution de la marque dans 24 pays du continent. Un an après sa reprise par l’entrepreneur Cédric Meston, la société affiche une croissance rapide. Son chiffre d’affaires progresse d’environ 20 % par mois, avec un objectif fixé à 100 millions d’euros d’ici la fin de l’année.

En mars, OOBO a réalisé près de 3,3 millions d’euros de ventes dans une dizaine de pays, ce qui la place sur une trajectoire annuelle d’environ 40 millions d’euros. L’extension à 24 marchés européens doit permettre d’amplifier cette dynamique. La distribution couvre désormais une large partie de l’Europe occidentale, les pays nordiques ainsi que plusieurs États d’Europe centrale et orientale.

L’entreprise s’appuie principalement sur un réseau d’environ 20 000 vendeurs indépendants, qui génèrent près de 70 % des ventes. Le reste est écoulé via la grande distribution et les plateformes en ligne. Avec une équipe d’une trentaine de salariés, OOBO mise sur ce modèle historique de vente directe pour relancer la marque, tout en diversifiant ses canaux de distribution à l’échelle européenne.