Drones au Moyen-Orient: des data centers AWS touchés, l’internet tousse aux Emirats et à Bahreïn

Début mars, trois centres de données d’Amazon Web Services ont été endommagés au Moyen-Orient après des frappes de drones attribuées à l’Iran, avec des effets immédiats sur des services internet dans la région. Deux sites situés aux Emirats arabes unis ont été visés directement et les dégâts, combinés à une coupure d’alimentation électrique, ont conduit AWS à interrompre ses opérations sur place.

À Bahreïn, un troisième centre a été touché de façon indirecte, une explosion s’étant produite à proximité. Résultat, des interruptions et des ralentissements ont été constatés dans les deux pays, et à ce stade aucune des installations concernées n’aurait retrouvé un fonctionnement complet. Le genre d’incident qui rappelle au lecteur une vérité simple: l’internet a des adresses et des murs.

Le cloud devient une cible, au sens propre

Ce qui se joue, c’est un changement de statut: les infrastructures numériques ne sont plus seulement des équipements techniques, elles deviennent des actifs stratégiques, donc des cibles. Le cabinet Artefact parle d’« un tournant pour la région », et l’expression sonne juste tant les data centers concentrent aujourd’hui les services des entreprises comme des administrations, avec un effet domino dès qu’un maillon cède.

La menace ne s’arrête d’ailleurs pas aux frappes physiques: câbles sous-marins, points d’échange, alimentation électrique, toute cette plomberie du numérique attire les convoitises, entre sabotage et espionnage. L’Europe, déjà secouée par plusieurs incidents récents, regarde cette séquence comme un avertissement concret: la souveraineté, désormais, se mesure aussi en mégawatts et en salles serveurs.